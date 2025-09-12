В Уфе временно ограничат движение на Затонском мосту и улице Просвещения

В столице Башкирии вводятся очередные временные ограничения движения. С 13 сентября с 9:00 до 16:00 будет полностью перекрыта выделенная левая полоса нового Затонского моста, предназначенная для грузового транспорта.
С 15 сентября по 17 ноября ограничения коснутся улицы Просвещения. Там будет закрыта одна полоса на участке от бульвара Назара Наджми до улицы Геофизиков. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, причиной стало проведение дорожных ремонтных работ.
Власти просят жителей и гостей Уфы заранее планировать маршруты движения и выбирать альтернативные пути объезда.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.