Тело третьего погибшего нашли после аварии на канатной дороге на Эльбрусе

По предварительной версии, авария произошла из-за схода троса с ролика одной из опор канатной дороги.
МЧС сообщал, что всего на канатной дороге находились 37 человек, из них 35 удалось эвакуировать, а два погибли.
СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух лиц. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет, если оказание услуги повлекло смерть двух или более лиц.
В августе в Кабардино-Балкарии в курортной зоне Нальчика оборвалась канатно-кресельная дорога. Число пострадавших в результате обрыва канатной дороги достигло 12. Из них шесть были госпитализированы, еще шесть отправлены на амбулаторное лечение, в том числе один ребенок.