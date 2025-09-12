Тело третьего погибшего нашли после аварии на канатной дороге на Эльбрусе

В августе в Кабардино-Балкарии в курортной зоне Нальчика оборвалась канатно-кресельная дорога. Число пострадавших в результате обрыва канатной дороги достигло 12. Из них шесть были госпитализированы, еще шесть отправлены на амбулаторное лечение, в том числе один ребенок.