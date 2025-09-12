Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело третьего погибшего нашли после аварии на канатной дороге на Эльбрусе

Тело третьего погибшего нашли на Эльбрусе после аварии на канатной дороге, сообщил источник РБК в оперативных службах. О третьем погибшем также сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По предварительной версии, авария произошла из-за схода троса с ролика одной из опор канатной дороги.

МЧС сообщал, что всего на канатной дороге находились 37 человек, из них 35 удалось эвакуировать, а два погибли.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух лиц. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет, если оказание услуги повлекло смерть двух или более лиц.

В августе в Кабардино-Балкарии в курортной зоне Нальчика оборвалась канатно-кресельная дорога. Число пострадавших в результате обрыва канатной дороги достигло 12. Из них шесть были госпитализированы, еще шесть отправлены на амбулаторное лечение, в том числе один ребенок.