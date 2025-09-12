Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Минске

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня днем. 29-летний водитель каршерингового автомобиля марки Belgee, двигаясь по ул. Машиностроителей, по предварительной информации, при повороте направо совершил наезд на пешехода. 59-летняя женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.