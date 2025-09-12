Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Минске

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня днем. 29-летний водитель каршерингового автомобиля марки Belgee, двигаясь по ул. Машиностроителей, по предварительной информации, при повороте направо совершил наезд на пешехода.

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила женщину на пешеходном переходе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня днем. 29-летний водитель каршерингового автомобиля марки Belgee, двигаясь по ул. Машиностроителей, по предварительной информации, при повороте направо совершил наезд на пешехода. 59-летняя женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщину доставили в учреждение здравоохранения для обследования. -0-