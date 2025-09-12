Ричмонд
После обрыва канатной дороги на Эльбрусе нашли еще одного погибшего

В Кабардино-Балкарии после обрыва канатной дороги на Эльбрусе нашли еще одного человека бездыханным.

В Кабардино-Балкарии после обрыва канатной дороги на Эльбрусе нашли еще одного человека бездыханным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Число не выживших достигло трех. Мужчину обнаружили у озера.

Ранее сообщалось, что при обрыве канатной дороги на Эльбрусе погибли два человека. В Минздраве региона сообщили, что три бригады скорой помощи и три бригады медицины катастроф вместе с руководителем КБЦМК и СМП работают на горе на месте обрыва канатки.

Сообщается, что пострадало еще 9 человек. Предварительно, причиной аварии стал сход троса с одной из опор.

Также в оперативных службах сообщили, что погибшие при обрыве на канатной дороге на Эльбрусе были супругами.

