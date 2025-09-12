После обрыва канатной дороги на Эльбрусе нашли еще одного погибшего

Ранее сообщалось, что при обрыве канатной дороги на Эльбрусе погибли два человека. В Минздраве региона сообщили, что три бригады скорой помощи и три бригады медицины катастроф вместе с руководителем КБЦМК и СМП работают на горе на месте обрыва канатки.