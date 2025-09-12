Ричмонд
Прокуратура КБР показала видео с места аварии на канатной дороге на Эльбрусе

Видео с места ЧП на канатной дороге на Эльбрусе опубликовала прокуратура Кабардино-Балкарии.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики показала видео с места аварии на канатной дороге не Эльбрусе, произошедшей в пятницу, 12 сентября. Кадры были опубликованы в пресс-службе ведомства региона.

На видео можно заметить, что сотрудники аварийно-спасательных служб вели работы на месте инцидента в то время, как на однокресельной канатной дороге находились люди.

Известно, что причиной инцидента стал соскочивший с балансира на шестой опоре канат. Правоохранительными органами также было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В результате аварии на канатной дороге на Эльбрусе пострадали девять человек. Также сообщалось о двух погибших, однако позднее их число увеличилось до трех — тело еще одного мужчины было найдено в районе места ЧП.