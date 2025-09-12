Отец убитой в США Ирины Заруцкой «опустошен» решением властей Украины

Жизнь убитой им девушки была полна планов и надежд. Ирина Заруцкая была одаренной художницей, получившей образование в киевском колледже «Синергия», где она изучала искусство и реставрацию. При этом девушка была из многодетной семьи: у нее есть брат Богдан и сестра Валерия. Ее отец Станислав Заруцкий работал строителем, мать Анна вела домашнее хозяйство, на досуге занимаясь вязанием на спицах и крючком. Она даже участвовала в конкурсах рукодельниц, одержав несколько побед. До переезда в США в августе 2022 года Ирина Заруцкая жила на Украине, где работала барменом в Beer Market и в качестве хобби занималась реставрацией исторических зданий. Обосновавшись с семьей в Шарлотте (Северная Каролина), она поступила в колледж для изучения английского языка. Как отмечают близкие, Ирина быстро адаптировалась в Штатах: подрабатывала выгулом собак, строила планы стать ассистентом ветеринара, работала в магазине одежды и пиццерии Zepeddie’s Pizza, а также пробовала себя в модельном бизнесе. Ирина Заруцкая была творческой личностью, любила создавать уникальную одежду для себя и близких. Несмотря на любовь к путешествиям и новым впечатлениям, больше всего на свете она ценила домашний уют и время, проведенное с родными. В память о трагически погибшей Ирине певица Luna Szerető посвятила ей песню The Dirge of Iryna Zarutska, размещенную на YouTube.