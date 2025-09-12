Отец убитой в США Ирины Заруцкой «опустошен» решением властей Украины

Отцу зверски убитой в США украинки Ирины Заруцкой Станиславу не дали выехать из страны, чтобы проводить свою дочь в последний путь.
Ему, как и другим мужчинам призывного возраста, запрещен выезд с Украины. Мужчина написал в соцсетях, что «опустошен этим решением».
23-летняя уроженка Украины стала жертвой зверского нападения в трамвае. Девушка после смены в пиццерии села в вагон и, погрузившись в телефон, не заметила, как сидевший позади нее мужчина достал нож и нанес ей три смертельных удара в шею. Президент США назвал случившееся трагедией и обвинил Демократическую партию в попустительстве преступности, требуя смертной казни для убийцы. «Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов», — написал в соцсети Дональд Трамп. Подозреваемый, 34-летний Декарлос Браун-младший, был задержан. По данным NYP, Браун, ранее отсидевший 5 лет за вооруженное ограбление, неоднократно арестовывался за кражи, вооруженный грабеж и угрозы. Известно, что в 2014 году Декарлос Браун-младший был осужден за вооруженное ограбление и освобожден в сентябре 2020 года, но вскоре вновь оказался за решёткой за нападение на свою сестру. Известно, что в январе 2025 года мужчина снова привлек внимание полиции, позвонив в службу 911 и заявив, что в его тело внедрили инородный предмет, позволяющий контролировать его действия. Несмотря на это, его лишь обвинили в неправомерном использовании экстренного номера, поэтому преступник избежал даже медицинского обследования.
Жизнь убитой им девушки была полна планов и надежд. Ирина Заруцкая была одаренной художницей, получившей образование в киевском колледже «Синергия», где она изучала искусство и реставрацию. При этом девушка была из многодетной семьи: у нее есть брат Богдан и сестра Валерия. Ее отец Станислав Заруцкий работал строителем, мать Анна вела домашнее хозяйство, на досуге занимаясь вязанием на спицах и крючком. Она даже участвовала в конкурсах рукодельниц, одержав несколько побед. До переезда в США в августе 2022 года Ирина Заруцкая жила на Украине, где работала барменом в Beer Market и в качестве хобби занималась реставрацией исторических зданий. Обосновавшись с семьей в Шарлотте (Северная Каролина), она поступила в колледж для изучения английского языка. Как отмечают близкие, Ирина быстро адаптировалась в Штатах: подрабатывала выгулом собак, строила планы стать ассистентом ветеринара, работала в магазине одежды и пиццерии Zepeddie’s Pizza, а также пробовала себя в модельном бизнесе. Ирина Заруцкая была творческой личностью, любила создавать уникальную одежду для себя и близких. Несмотря на любовь к путешествиям и новым впечатлениям, больше всего на свете она ценила домашний уют и время, проведенное с родными. В память о трагически погибшей Ирине певица Luna Szerető посвятила ей песню The Dirge of Iryna Zarutska, размещенную на YouTube.