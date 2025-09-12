Ричмонд
Тело третьего погибшего обнаружено на месте обрыва канатной дороги на Эльбрусе

На канатной дороге было обнаружено тело третьего погибшего после аварии на Эльбрусе. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

На месте обрыва канатной дороги нашли тело третьего погибшего.

«В ходе аварийно-спасательных работ обнаружено тело третьего погибшего», — сказано в сообщении. Новость опубликована пресс-службой СУ по Кабардино-Балкарской Республике.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПоявились подробности о туристах, погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе.

По информации МЧС Кабардино-Балкарии, на момент происшествия на канатной дороге находились 37 человек. Сотрудники поисково-спасательных подразделений эвакуировали 35 человек. Семь пострадавших были переданы бригадам скорой медицинской помощи для проведения медицинского осмотра. В ликвидации последствий были задействованы 29 специалистов и 9 единиц техники, в том числе 17 сотрудников и 4 единицы техники от МЧС России.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной аварии на канатной дороге на Эльбрусе стал сход троса с ролика одной из опор. Канатная дорога принадлежит частной компании и находилась на плановых работах по подготовке к зимнему сезону.