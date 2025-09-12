Тело третьего погибшего обнаружено на месте обрыва канатной дороги на Эльбрусе

По информации МЧС Кабардино-Балкарии, на момент происшествия на канатной дороге находились 37 человек. Сотрудники поисково-спасательных подразделений эвакуировали 35 человек. Семь пострадавших были переданы бригадам скорой медицинской помощи для проведения медицинского осмотра. В ликвидации последствий были задействованы 29 специалистов и 9 единиц техники, в том числе 17 сотрудников и 4 единицы техники от МЧС России.