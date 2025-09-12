Тело третьего погибшего обнаружено на месте обрыва канатной дороги на Эльбрусе

На месте обрыва канатной дороги нашли тело третьего погибшего.
На канатной дороге было обнаружено тело третьего погибшего после аварии на Эльбрусе. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Кабардино-Балкарской Республике.
«В ходе аварийно-спасательных работ обнаружено тело третьего погибшего», — сказано в сообщении. Новость опубликована пресс-службой СУ по Кабардино-Балкарской Республике.
По информации МЧС Кабардино-Балкарии, на момент происшествия на канатной дороге находились 37 человек. Сотрудники поисково-спасательных подразделений эвакуировали 35 человек. Семь пострадавших были переданы бригадам скорой медицинской помощи для проведения медицинского осмотра. В ликвидации последствий были задействованы 29 специалистов и 9 единиц техники, в том числе 17 сотрудников и 4 единицы техники от МЧС России.
Ранее сообщалось, что предварительной причиной аварии на канатной дороге на Эльбрусе стал сход троса с ролика одной из опор. Канатная дорога принадлежит частной компании и находилась на плановых работах по подготовке к зимнему сезону.