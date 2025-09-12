На Ставрополье трое подростков на питбайках столкнулись с грузовиком

В Ставропольском крае трое подростков на мотоциклах столкнулись с грузовиком, один из молодых людей погиб, сообщает Telegram-канал «112».
По его данным, ДТП произошло в городе Михайловск. Трое подростков на питбайках не уступили дорогу грузовику. Это привело к аварии.
«Всех экстренно госпитализировали в ближайшую детскую больницу. Одного из ребят врачи спасти не смогли, за жизнь еще двух борются», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что в Камчатском крае погибли два человека в результате ДТП. Предварительно, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.
Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.Читать дальше