Пожар на пивном заводе «Очаково» произошел на западе Москвы

В Москве загорелся пивной завод «Очаково», расположенный по адресу: улица Рябиновой, 44. В реконструируемом производственном здании загорелся генератор. Об этом в пятницу, 12 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в городских экстренных службах.
По словам представителей администрации здания, была произведена полная эвакуация завода. Позднее стало известно, что горели два промышленных трансформатора. Пожарные ликвидировали открытое возгорание на площади 40 квадратных метров.
В тот же день в столице загорелся ресторан Ra’men, расположенный рядом с корпусом Высшей школы экономики. В результате пожара никто не пострадал. Когда сотрудники МЧС приехали на место происшествия, они не обнаружили признаков возгорания.
10 сентября пожарные частично ликвидировали открытое горение склада в подмосковном поселке Некрасовский. Возгорание потушили на площади 12 тысяч квадратных метров. Рядом со складом расположен конный клуб, территория которого достигает 100 гектаров. Сотрудники комплекса рассказали, что увели сотрудников и лошадей от пожара, поэтому они не пострадали.