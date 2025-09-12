Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе обсудили организацию регулярных авиарейсов в Минск

«Белавиа» может начать выполнять регулярные рейсы из Уфы в Минск.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе состоялась встреча главы Башкирии Радия Хабирова с генеральным директором авиакомпании «Белавиа» Игорем Чергинцом. Участники переговоров обсудили перспективы запуска регулярного авиасообщения между Уфой и Минском.

Радий Хабиров отметил особую важность установления стабильного воздушного сообщения с Беларусью для жителей республики. Он подчеркнул, что рейсы в Минск пользуются устойчивым спросом у пассажиров.

С 2023 года перевозки по этому маршруту осуществляет российская авиакомпания «Ред Вингс», которая за это время выполнила 115 рейсов и перевезла более 20 тысяч пассажиров. Игорь Чергинец сообщил, что ведет активные переговоры с руководством Башкирии о запуске регулярных рейсов силами «Белавиа».

Сотрудничество между республикой и Беларусью развивается в различных сферах. По итогам 2024 года и первого полугодия 2025 года Беларусь занимает пятое место во внешнеторговом обороте Башкирии. В регионе успешно работают 23 предприятия с белорусским капиталом.

Значимым направлением сотрудничества является реализация совместных туристических проектов, включая программу «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм» для граждан старшего поколения, которая способствует увеличению взаимного турпотока.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.