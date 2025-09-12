В Уфе обсудили организацию регулярных авиарейсов в Минск

В Уфе состоялась встреча главы Башкирии Радия Хабирова с генеральным директором авиакомпании «Белавиа» Игорем Чергинцом. Участники переговоров обсудили перспективы запуска регулярного авиасообщения между Уфой и Минском.
Радий Хабиров отметил особую важность установления стабильного воздушного сообщения с Беларусью для жителей республики. Он подчеркнул, что рейсы в Минск пользуются устойчивым спросом у пассажиров.
С 2023 года перевозки по этому маршруту осуществляет российская авиакомпания «Ред Вингс», которая за это время выполнила 115 рейсов и перевезла более 20 тысяч пассажиров. Игорь Чергинец сообщил, что ведет активные переговоры с руководством Башкирии о запуске регулярных рейсов силами «Белавиа».
Сотрудничество между республикой и Беларусью развивается в различных сферах. По итогам 2024 года и первого полугодия 2025 года Беларусь занимает пятое место во внешнеторговом обороте Башкирии. В регионе успешно работают 23 предприятия с белорусским капиталом.
Значимым направлением сотрудничества является реализация совместных туристических проектов, включая программу «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм» для граждан старшего поколения, которая способствует увеличению взаимного турпотока.
