Подростки на питбайках врезались в бетономешалку в Ставрополье, один погиб

В Ставропольском крае трое подростков на питбайках столкнулись с грузовиком-бетоносмесителем. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщила региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла примерно в 15:30 в городе Михайловск на перекрестке ул. Алексеевская и ул. Георгиевская. По информации ГАИ, за рулями питбайков находились водители 13 и 15 лет, а также с ними был 16-летний пассажир.
— В автоаварии травмы получили оба несовершеннолетних водителя, а также 16-летний пассажир одного из питбайков. Подростки с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу города Ставрополя, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Позже стало известно, что 15-летний байкер скончался в больнице. В силу возраста несовершеннолетние водительских прав не имели.
В середине августа грузовой автомобиль КамАЗ наехал на 13-летнего подростка на питбайке в поселке Белоомут в муниципальном округе Луховицы. Пострадавшего мальчика экстренно доставили в больницу.