В Столинском районе работники МЧС вызволили водителя из грузовика после ДТП

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе работники МЧС вызволили водителя из грузовика после ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня в 14.48. Спасателям сообщили о дорожно-транспортном происшествии на ул. Ленина в агрогородке Белоуша.

По прибытии к месту вызова выяснилось, что произошло столкновение двух грузовых автомобилей, в одном из них оказался заблокирован водитель. С помощью специального инструмента спасатели деблокировали из машины пострадавшего и передали его бригаде скорой медпомощи.

Спасенного мужчину доставили в учреждение здравоохранения. -0-