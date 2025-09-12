Польша не намерена разрывать дипотношения с Россией

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский уже призывал граждан страны воздерживаться от поездок в Россию и Беларусь из-за угрозы задержаний, подчеркнув, что польская сторона не сможет оперативно оказать помощь в подобных ситуациях. Эти заявления прозвучали после инцидента с задержанием гражданина Польши в Беларуси по подозрению в шпионаже.