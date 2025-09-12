Ричмонд
Третьим погибшим при обрыве канатной дороги на Эльбрусе оказался москвич

Третьим погибшим в результате обрыва канатной дороги на Эльбрусе оказался житель Москвы. Ему было 58 лет, сообщил источник в правоохранительных органах.

Три человека погибли при обрыве канатной дороги на Эльбрусе (фото из архива).

«Третий погибший — москвич 1967 года рождения», — передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Ранее стало известно о двух погибших — жителе Кабардино-Балкарии и женщине из Дагестана 1990 года рождения.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа Эльбрусе оборвалась канатная дорога, есть погибшие: оперативные данные о ЧП.

Об аварии на канатной дороге сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Эксплуатантом дороги является частная компания ООО «МКД Эльбрус». Предположительная причина аварии — сход троса с ролика одной из опор. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По информации ГУ МЧС Кабардино-Балкарии, в момент аварии на канатной дороге находились 37 человек. Эвакуированы 35 человек. Семь человек переданы бригаде скорой помощи.