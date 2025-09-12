Сибига: прибытия польских военных на Украину ожидают 18 сентября

«Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши для совместной работы с нашими военными. На сегодняшний день лишь у Украины есть опыт, как противостоять таким вызовам», — заявил Андрей Сибига в эфире украинского телеканала «Рада». Украинский дипломат подчеркнул, что обмен знаниями с польскими специалистами поможет укрепить системы противодействия беспилотным летательным аппаратам в регионе.