Мужчина получил баротравму и ранение руки при налёте БПЛА на белгородское село

Украинские военные атаковали посёлок Пролетарский Белгородской области при помощи беспилотника, в результате детонации снаряда пострадал один человек. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«В посёлке Пролетарский Ракитянского района в результате детонации беспилотника мужчина получил баротравму, а также ссадины предплечья. Сотрудники скорой оказали пострадавшему необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался», — уточнил он.

Накануне сообщалось, что мужчина погиб в результате взрыва дрона в Белгородской области. Кроме того, в результате удара беспилотника по зданию пострадали девочка и пятеро взрослых.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше