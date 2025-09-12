Мужчина получил баротравму и ранение руки при налёте БПЛА на белгородское село

«В посёлке Пролетарский Ракитянского района в результате детонации беспилотника мужчина получил баротравму, а также ссадины предплечья. Сотрудники скорой оказали пострадавшему необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался», — уточнил он.
Накануне сообщалось, что мужчина погиб в результате взрыва дрона в Белгородской области. Кроме того, в результате удара беспилотника по зданию пострадали девочка и пятеро взрослых.
