ПВО России за несколько часов сбили 16 украинских БПЛА

Противовоздушные силы обороны России уничтожили 16 украинских беспилотника над регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

ВСУ атаковали регионы с помощью БПЛА.

Противовоздушные силы обороны России уничтожили 16 украинских беспилотника над регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«ПВО с 15.00 до 19.00 перехвачены 16 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Дежурными силами РФ были уничтожены пятнадцать — в воздушном пространстве Белгородской области, еще один — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.

Ранее Министерство обороны сообщило об уничтожении восьми безэкипажных катеров Украины, находящихся в Черном море. Кроме того, российские войска нанесли несколько групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

