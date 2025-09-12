В Омске застрелили чемпиона Европы по боксу

Чемпион Европы по боксу среди юниоров Ловари Михайленко, как сообщает Telegram-канал «Mash на спорте», скончался в результате выстрела в голову.
Тело 31-летнего спортсмена было обнаружено в его же квартире. По предварительным данным, у боксера в гостях был 23-летний мужчина. Между ними вспыхнула ссора, после чего молодой человек выстрелил Михайленко в голову. Подозреваемый пытался скрыться, уехав из города. Он был задержан в Новосибирской области.
Михайленко в 2008 году стал чемпионом Европы среди юношей.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.