В Омске застрелили чемпиона Европы по боксу

Тело 31-летнего спортсмена было обнаружено в его же квартире. По предварительным данным, у боксера в гостях был 23-летний мужчина. Между ними вспыхнула ссора, после чего молодой человек выстрелил Михайленко в голову. Подозреваемый пытался скрыться, уехав из города. Он был задержан в Новосибирской области.