Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске застрелили чемпиона Европы по боксу

Чемпион Европы по боксу среди юниоров Ловари Михайленко, как сообщает Telegram-канал «Mash на спорте», скончался в результате выстрела в голову.

Чемпион Европы по боксу среди юниоров Ловари Михайленко, как сообщает Telegram-канал «Mash на спорте», скончался в результате выстрела в голову.

Тело 31-летнего спортсмена было обнаружено в его же квартире. По предварительным данным, у боксера в гостях был 23-летний мужчина. Между ними вспыхнула ссора, после чего молодой человек выстрелил Михайленко в голову. Подозреваемый пытался скрыться, уехав из города. Он был задержан в Новосибирской области.

Михайленко в 2008 году стал чемпионом Европы среди юношей.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.