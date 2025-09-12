Экс-баскетболистка московского «Динамо» Мангакайя умерла в 30 лет от рака

На 31-м году жизни умерла бывшая баскетболистка московского «Динамо» и сборной Австралии Тиана Мангакайя. Информация об этом появилась в социальных сетях спортсменки.
Причиной смерти стал рак груди. Заболевание впервые диагностировали летом 2019 года, из-за чего Мангакайя была вынуждена пропустить сезон-2019/20. В 2023 году болезнь вернулась, и баскетболистка объявила о завершении карьеры.
Однако в начале 2025-го спортсменка решила вернуться в спорт и присоединилась к полупрофессиональной команде «Саузерн Дистриктс Спартанс».
4 сентября Мангакайя сообщила о резком ухудшении состояния здоровья на фоне прогрессирования болезни. 11 сентября она скончалась, находясь рядом с семьей и друзьями.
«С болью в сердце мы сообщаем о смерти нашей прекрасной Тианы Мангакайи. Она покинула нас, будучи окруженной близкими и огромной любовью. Тиана была лучом света, озаряющим жизни всех вокруг своей добротой, силой и теплом. Она боролась до самого конца с невероятным мужеством и достоинством», — говорится в публикации на официальной странице спортсменки в Instagram*.
Мангакайя выступала за московское «Динамо» в сезоне-2021/22.
Ранее стало известно, что умерла актриса Полли Холлидей, сыгравшая в «Гремлинах» и сериале «Элис».
* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.