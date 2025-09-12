Украина попыталась атаковать Запорожскую АЭС

ВСУ попыталась атаковать Запорожскую АЭС.
ВСУ попытались атаковать территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС) с помощью беспилотников. Российские силы ПВО сбили FPV-дрон, который был уничтожен в воздухе недалеко от промплощадки. Об этом сообщил губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«Так, сегодня, около 18:00 пресечена атака — сбит FPV-дрон, который сдетонировал в воздухе», — сказано в сообщении. Отмечается, что за два последних дня было предпринято две атаки на учебный центр электростанции.
Сейчас ЗАЭС находится в состоянии «холодного останов» — реакторы заглушены, но станция продолжает функционировать в режиме технического обслуживания и контроля. Все системы безопасности работают штатно, радиационный фон на территории объекта соответствует норме.
Ранее учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС уже подвергался атаке с применением беспилотников — тогда удар пришелся по крыше корпуса, где расположен уникальный тренажер реакторного зала. Обстрелы и атаки на Энергодар и прилегающие к электростанции объекты происходят регулярно, а руководство ЗАЭС связывает их с попытками давления на персонал станции.