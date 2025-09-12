Из-за аварии с канатной дороги на Эльбрусе эвакуировано 35 человек

С канатной дороге на Эльбрусе, где в пятницу, 12 сентября, произошла авария, эвакуировали 35 человек. Смертельное ЧП унесло жизни троих, еще девять туристов числятся пострадавшими. У каждого из них ранения разной степени тяжести, однако они не нуждаются в медицинской помощи.