Из-за аварии с канатной дороги на Эльбрусе эвакуировано 35 человек

С канатной дороге на Эльбрусе, где в пятницу, 12 сентября, произошла авария, эвакуировали 35 человек. Смертельное ЧП унесло жизни троих, еще девять туристов числятся пострадавшими. У каждого из них ранения разной степени тяжести, однако они не нуждаются в медицинской помощи.
«Поисково-спасательными подразделениями МЧС России осуществлена эвакуация 35 человек», — сообщили в Telegram-канале сотрудники МЧС КБР.
Напомним, что, по предварительным данным, причиной произошедшей аварии мог стать соскочивший с балансира на шестой опоре канат. Уже возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Детали инцидента все еще уточняются.
Как KP.RU писал ранее, прокуратура Кабардино-Балкарии опубликовала видео с места этой смертельной аварии. На кадрах видно, как люди продолжают находиться в одиночных открытых кабинках после обрыва канатной дороги. Под ними ведут работы сотрудники аварийно-спасательных служб.