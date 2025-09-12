Ричмонд
Из-за аварии с канатной дороги на Эльбрусе эвакуировано 35 человек

Еще девять туристов числятся пострадавшими, однако в медпомощи они не нуждаются.

Источник: Комсомольская правда

С канатной дороге на Эльбрусе, где в пятницу, 12 сентября, произошла авария, эвакуировали 35 человек. Смертельное ЧП унесло жизни троих, еще девять туристов числятся пострадавшими. У каждого из них ранения разной степени тяжести, однако они не нуждаются в медицинской помощи.

«Поисково-спасательными подразделениями МЧС России осуществлена эвакуация 35 человек», — сообщили в Telegram-канале сотрудники МЧС КБР.

Напомним, что, по предварительным данным, причиной произошедшей аварии мог стать соскочивший с балансира на шестой опоре канат. Уже возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Детали инцидента все еще уточняются.

Как KP.RU писал ранее, прокуратура Кабардино-Балкарии опубликовала видео с места этой смертельной аварии. На кадрах видно, как люди продолжают находиться в одиночных открытых кабинках после обрыва канатной дороги. Под ними ведут работы сотрудники аварийно-спасательных служб.