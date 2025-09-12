Глава МИД Польши: нарушившие границу дроны прилетели и с территории Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично подтвердил, что часть беспилотников, зафиксированных в ночь с 9 на 10 сентября в польском воздушном пространстве, прибыли не только из Белоруссии, но и с территории Украины. Об этом Сикорский заявил 12 сентября на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве. Трансляция мероприятия велась телеканалом TVP Info.