Появился список погибших при обрыве канатки на Эльбрусе российских туристов

Стали известны имена троих погибших из-за обрыва канатной дороги на Эльбрусе российских туристов. Список опубликовал телеграм-канал SHOT.
По информации издания в результате аварии на канатке погибли 56-летний Дмитрий Д., 35-летняя Патимат Ш. и 64-летний Кебед З.
Ранее сообщалось, что тело третьего погибшего при обрыве канатной дороги на Эльбрусе нашли в озере. Его после обрыва троса отбросило на несколько метров.
По данным канала, тело еще одной погибшей жительницы Дагестана спасатели уже спустили. Известно также о том, что погиб житель Кабардино-Балкарии. Кроме того, пострадали девять человек.
Ранее сообщалось, что люди спускались со станции «Гора-Баши» на станцию «Мир» и в этот момент канатка обрушилась. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.
Отмечается, что на дороге проводилась проверка эксплуатации, должны были провести профилактические работы. Все обстоятельства трагедии выясняются местным СК, поскольку катать людей при профилактических работах незаконно.
