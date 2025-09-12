Чемпиона Европы по боксу застрелили в Омске

Чемпиона Европы по боксу среди юниоров Ловари Михайленко убили выстрелом в голову — тело 31-летнего спортсмена нашли в его квартире в Омске. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Омской области.
По версии следствия, у Ловари в гостях был 23-летний мужчина. Между ними возник конфликт, и молодой человек выстрелил из пистолета ТТ 1941 года выпуска боксеру в голову. После этого мужчина покинул город и скрылся.
— Сотрудники полиции оперативно задержали его в этот же день в Новосибирской области. У фигуранта изъят незарегистрированный пистолет ТТ 1941 года выпуска и пять патронов. С его слов, он приобрел оружие в даркнете, — говорится в сообщении.
Правоохранители арестовали мужчину и доставили его в Омск. Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье об убийстве, передает Telegram-канал ведомства.
3 августа в Новосибирской области трое пьяных местных жителей пришли на автомобильную парковку, где застрелили юношу и ранили 14-летнюю девушку. Молодой человек скончался на месте, а пострадавшую девочку экстренно госпитализировали. Нападавших оперативно задержали.