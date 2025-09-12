Пожар на заводе пива произошёл в Москве

Электротрансформатор загорелся на заводе Очаково в Москве. Видео © Telegram/Mash.
Над территорией предприятия наблюдается густой чёрный дым, видимый из разных районов города. На место происхождения оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения для ликвидации возгорания и предотвращения его распространения.
К данному моменту пожар на площади 40 квадратных метров был ликвидирован. Информацию о пострадавших и детали происшествия уточняются.
Ранее в Тамбове произошёл пожар в психиатрической больнице, в результате чего пострадали пять пациентов, причём двое из них находятся в критическом состоянии. Сообщается, что людей с серьёзными ожогами госпитализировали в разные медицинские учреждения.