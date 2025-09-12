Mash: в Омске застрелили чемпиона Европы по боксу Михайленко

В Омске убили чемпиона Европы по боксу Ловари Михайленко, тело 31-летнего спортсмена с огнестрельным ранением в голову обнаружили в его квартире, пишет «Mash на спорте».
По данным Telegram-канала, в гостях у Ловари Михайленко находился 23-летний мужчина. В определенный момент произошел конфликт, молодой человек выстрелил в спортсмена. Затем он уехал из города и скрылся.
«Полиция позднее задержала его в Новосибирской области. Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве», — сказано в публикации.
Известно, что в 2008 году Ловари Михайленко стал победителем первенства Европы среди юношей. В финале он встретился с Беюкши Мамедовым.
