Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mash: в Омске застрелили чемпиона Европы по боксу Михайленко

Подозреваемого в убийстве Ловари Михайленко задержали в Новосибирской области.

Источник: Аргументы и факты

В Омске убили чемпиона Европы по боксу Ловари Михайленко, тело 31-летнего спортсмена с огнестрельным ранением в голову обнаружили в его квартире, пишет «Mash на спорте».

По данным Telegram-канала, в гостях у Ловари Михайленко находился 23-летний мужчина. В определенный момент произошел конфликт, молодой человек выстрелил в спортсмена. Затем он уехал из города и скрылся.

«Полиция позднее задержала его в Новосибирской области. Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве», — сказано в публикации.

Известно, что в 2008 году Ловари Михайленко стал победителем первенства Европы среди юношей. В финале он встретился с Беюкши Мамедовым.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области мужчину обвинили в убийстве сожительницы во время ссоры.