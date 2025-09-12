Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Фарерских островах за два дня «таинственно исчезли» три туриста

Двое путешественников из Южной Кореи и один гражданин Мексики в последний раз были замечены у водопада Бесдалафоссур.

Источник: Аргументы и факты

На Фарерских островах с разницей в один день загадочно пропали трое иностранных туристов, сообщает Le Figaro.

По данным издания, двое путешественников из Южной Кореи и один гражданин Мексики в последний раз были замечены у водопада Бесдалафоссур, падающего с 30-метровой высоты прямо в Атлантический океан.

Кореянки выходили на связь 2 сентября, а 68-летний мексиканский турист — утром 3 сентября. Его рюкзак обнаружили 4 сентября на другом острове архипелага, западнее места исчезновения.

В полиции отметили, что сам водопад не представляет серьезной угрозы, однако подчеркнули сложность рельефа Фарерских островов с его крутыми скалами и резкими обрывами в океан. Поиски временно приостановлены, но будут возобновлены при появлении новых улик. Известно, что в последние годы в районе водопада уже пропадали четверо туристов.

Ранее, в конце августа, на Пхукете при ночном купании в море исчез россиянин. 35-летний Денис Коненков находился на уединенном участке побережья между пляжами Банана и Найтон. По словам его девушки, мужчину унесла в воду высокая волна.