На Фарерских островах за два дня «таинственно исчезли» три туриста

На Фарерских островах с разницей в один день загадочно пропали трое иностранных туристов, сообщает Le Figaro.
По данным издания, двое путешественников из Южной Кореи и один гражданин Мексики в последний раз были замечены у водопада Бесдалафоссур, падающего с 30-метровой высоты прямо в Атлантический океан.
Кореянки выходили на связь 2 сентября, а 68-летний мексиканский турист — утром 3 сентября. Его рюкзак обнаружили 4 сентября на другом острове архипелага, западнее места исчезновения.
В полиции отметили, что сам водопад не представляет серьезной угрозы, однако подчеркнули сложность рельефа Фарерских островов с его крутыми скалами и резкими обрывами в океан. Поиски временно приостановлены, но будут возобновлены при появлении новых улик. Известно, что в последние годы в районе водопада уже пропадали четверо туристов.
Ранее, в конце августа, на Пхукете при ночном купании в море исчез россиянин. 35-летний Денис Коненков находился на уединенном участке побережья между пляжами Банана и Найтон. По словам его девушки, мужчину унесла в воду высокая волна.