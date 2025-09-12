На Фарерских островах за два дня «таинственно исчезли» три туриста

В полиции отметили, что сам водопад не представляет серьезной угрозы, однако подчеркнули сложность рельефа Фарерских островов с его крутыми скалами и резкими обрывами в океан. Поиски временно приостановлены, но будут возобновлены при появлении новых улик. Известно, что в последние годы в районе водопада уже пропадали четверо туристов.