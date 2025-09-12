Принц Гарри прибыл в Киев, а ВС РФ продвинулись в Днепропетровской области: главное о СВО к 12 сентября

Кроме того, российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов по целям на территории Украины. По данным оборонного ведомства, удары были нанесены высокоточным оружием и дронами по объектам оборонно-промышленного комплекса, транспортной и энергетической инфраструктуры, а также по командным пунктам, складам, местам запуска беспилотников, цехам по производству беспилотных катеров и временным базам украинских военных, националистов и иностранных наемников. Точное число пораженных объектов не раскрывается.