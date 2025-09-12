Принц Гарри прибыл в Киев, а ВС РФ продвинулись в Днепропетровской области: главное о СВО к 12 сентября

Российские войска продвинулись вглубь Украины.
Российские военные продолжают успешное продвижение в Днепропетровской области. По данным Минобороны РФ, им удалось установить контроль над несколькими населенными пунктами.
Одновременно с этим президент США Дональд Трамп пригрозил России ввести новые санкции против банковской системы и нефтяного сектора. На фоне этих событий в Киев с визитом прибыл принц Гарри для поддержки реабилитации раненых военнослужащих ВСУ. Главное о спецоперации к 12 сентября — в материале URA.RU.
Принц Гарри совершил поездку в Киев.
Принц Гарри по приглашению украинских властей прибыл в Киев, чтобы поддержать реабилитацию раненых военнослужащих ВСУ. Об этом сообщило британское издание The Guardian со ссылкой на источники. По их данным, в ходе визита Гарри вместе с представителями фонда Invictus Games Foundation ознакомится с новыми проектами поддержки, реализуемыми, в частности, при участии главы львовского центра «Superhumans» Ольги Рудневой.
ВС РФ продвинулись в Днепропетровской области.
Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенные пункты Новопетровское, Хорошее и Сосновка в Днепропетровской области. В результате наступления украинские силы понесли потери, превысившие 1 640 человек, а также утратили танк, 18 бронемашин, 68 автомобилей и десять артиллерийских установок. Были поражены четыре механизированные бригады ВСУ, одна бригада морской пехоты и три бригады территориальной обороны.
Трамп пригрозил России санкциями.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае введения новых санкций против России они главным образом коснутся банковской системы и нефтяного сектора. Он также предупредил о возможности введения пошлин. Трамп добавил, что Индия уже подверглась 50-процентным пошлинам за покупку российской нефти. Из-за этого, по его словам, отношения между странами значительно ухудшились.
У проблемной бригады ВСУ появился новый командир.
Подполковник Сейдамет Османов был назначен командиром 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сменив на этом посту Дениса Билыка. По данным российских силовых структур, причиной отстранения Билыка стали значительные потери и проблемы на фронте, особенно в районе Боровской Андреевки и Зеленого Гая. Ранее Османов служил в 36-й бригаде морской пехоты, которая в 2022 году массово сдалась в плен в Мариуполе.
Россия за неделю уничтожила восемь безэкипажных катеров ВСУ.
За последнюю неделю российская группировка «Днепр» и Черноморский флот уничтожили в Черном море восемь украинских беспилотных катеров. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск “Днепр” и силами Черноморского флота уничтожены восемь быстроходных безэкипажных катеров противника», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале Минобороны.
Российские военные нанесли семь ударов по объектам на Украине.
Кроме того, российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов по целям на территории Украины. По данным оборонного ведомства, удары были нанесены высокоточным оружием и дронами по объектам оборонно-промышленного комплекса, транспортной и энергетической инфраструктуры, а также по командным пунктам, складам, местам запуска беспилотников, цехам по производству беспилотных катеров и временным базам украинских военных, националистов и иностранных наемников. Точное число пораженных объектов не раскрывается.
ВСУ атаковали беспилотником действующий энергоблок Смоленской АЭС.
В ночь на 12 сентября действующий энергоблок Смоленской атомной электростанции подвергся атаке беспилотника ВСУ. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом», инцидент произошел на промышленной площадке станции в 03:52 по московскому времени: боевой дрон был обнаружен и подавлен техническими средствами. В результате взрыва были выбиты стекла в ряде вспомогательных помещений, включая пускорезервную котельную и холодильную станцию. Разрушений зданий и пострадавших нет.
Все три энергоблока Смоленской АЭС продолжают работать в штатном режиме, инцидент не сказался на безопасности эксплуатации. Персонал оперативно проверил техническое состояние оборудования и подтвердил стабильную работу всех систем. Предприятие, являющееся филиалом концерна «Росэнергоатом», остается ключевым поставщиком электроэнергии в регионе — только за август 2025 года выработка составила более 2 млрд кВт·ч.