Мужчина хранил тела умерших родителей в морозильных камерах на протяжении десятков лет

В Финляндии возбуждено уголовное дело по факту надругательства над усопшими после шокирующей находки в частном доме в Турку. В ходе обыска полиция обнаружила в двух морозильных камерах тела пожилой супружеской пары, которые, согласно предварительным данным, скончались своей смертью еще в 1994 и 1995 годах, пишет Yle.
Подозреваемым является 80-летний сын умерших, бывший врач. По версии следствия, мужчина намеренно хранил тела своих родителей на протяжении почти 30 лет.
Причины такого поступка остаются неясными, но правоохранители предполагают, что он был продиктован не злым умыслом, а особой мировоззренческой позицией подозреваемого. Одна из морозильных камер на момент обнаружения была отключена, и тело внутри частично разложилось.
Особый интерес вызывает тот факт, что подозреваемый, помимо врачебной практики, числился руководителем компании по предоставлению ритуальных услуг. Как выяснилось, эта фирма не вела реальной деятельности и не была известна местным похоронным бюро.
