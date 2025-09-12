Мужчина хранил тела умерших родителей в морозильных камерах на протяжении десятков лет

В Финляндии возбуждено уголовное дело по факту надругательства над усопшими после шокирующей находки в частном доме в Турку. В ходе обыска полиция обнаружила в двух морозильных камерах тела пожилой супружеской пары, которые, согласно предварительным данным, скончались своей смертью еще в 1994 и 1995 годах, пишет Yle.