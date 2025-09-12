Силы ПВО уничтожили украинский FPV-дрон при попытке атаковать территорию ЗАЭС

«Сегодня, около 18:00 пресечена атака — сбит FPV-дрон, который сдетонировал в воздухе. А за два последних дня было предпринято две атаки на учебный центр электростанции, размещённый не дальше 300 метров от энергоблока», — написал он в телеграм-канале.