Ведущий шведского ТВ не дал послу России рассказать о ситуации в Буче

«Посол привел неоспоримые доводы о том, что эта история — фейк, циничная постановка украинской пропаганды, а также напомнил, что Секретариатом ООН так и не было проведено расследования по Буче, как не был представлен и список погибших там людей. Однако ведущий программы поспешил прервать разговор и обвинил российского посла в том, что он, дескать, лжет», — процитировало сообщение РИА Новости.