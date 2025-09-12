Ричмонд
WP: убийце Кирка предъявят обвинения по трем статьям

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Подозреваемому в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка 22-летнему жителю штата Юта Тайлеру Джеймсу Робинсону будут предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса. Об этом со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы сообщила газета The Washington Post (WP).

Источник: Reuters

Помимо убийства при отягчающих обстоятельствах, ему также вменяют незаконное хранение оружия и воспрепятствование правосудию.

В 31-летнего Кирка стреляли в среду во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа и, согласно оценке агентства Associated Press, внес значительный вклад в его победу на прошедших президентских выборах. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве — Робинсон — был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание преступника виновным и вынесение смертного приговора по данному делу.

