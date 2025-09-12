Под Челябинском мужчина из-за ревности поджег дом с собственной семьей

Жителя Челябинской области обвиняют в поджоге дома, в котором находилась его семья. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по региону.
Инцидент произошел в Троицке на улице Чкалова. В момент происшествия в доме находились его беременная сожительница, а также двое детей — четырех и десяти лет, и 61-летняя мать. Под воздействием алкоголя мужчина заподозрил свою возлюбленную в измене и решил поджечь дом. Когда огонь охватил здание, очевидцы оказали помощь семье.
— В результате преступных действий фигуранта причинен ущерб на сумму свыше 590 тысяч рублей, — говорится в публикации.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая умышленное повреждение чужого имущества. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее житель Подмосковья устроил поджог машины и гаража. Поводом послужила личная неприязнь к своему бывшему коллеге по работе, поэтому мужчина решил испортить имущество его отца. После того как он спалил гараж, злоумышленник поджег автомобиль жены бывшего коллеги. В отношении мужчины, которого задержали, возбудили уголовное дело. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.