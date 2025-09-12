Под Челябинском мужчина из-за ревности поджег дом с собственной семьей

Инцидент произошел в Троицке на улице Чкалова. В момент происшествия в доме находились его беременная сожительница, а также двое детей — четырех и десяти лет, и 61-летняя мать. Под воздействием алкоголя мужчина заподозрил свою возлюбленную в измене и решил поджечь дом. Когда огонь охватил здание, очевидцы оказали помощь семье.