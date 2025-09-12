Над двумя регионами России сбили 16 дронов ВСУ за четыре часа

«С 15:00 до 19:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — заявили в военном ведомстве.
По данным Минобороны, пятнадцать целей были нейтрализованы в небе над Белгородской областью, один беспилотник сбит над территорией Брянской области.
Ранее сообщалось, что в ходе ночного отражения атаки ВСУ над 13 регионами России силами ПВО было уничтожено 221 украинских дрона. По данным источника, основная часть сбитых беспилотников — 85 БПЛА — пришлась на Брянскую область, тогда как на втором месте оказалась Калужская область, где ликвидировали 18 аппаратов. Также упоминалось, что позднее, в течение четырёх часов, системы ПВО перехватили ещё 22 дрона.