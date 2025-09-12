Отдавший пять миллионов рублей аферистам известный комик рассказал, как его обманули

Российский стендап-комик Андрей Бебуришвили, ставший жертвой масштабного мошенничества на пять миллионов рублей, сообщил о первых результатах расследования. Он поделился своей историей в беседе. Деталями произошедшего он поделился в беседе с журналистом Кареном Адамяном, на платформе во «ВКонтакте».
По словам шоумена, полиции удалось найти и идентифицировать курьера, который непосредственно забирал у него деньги. Им оказался 17-летний подросток, который на момент предстоящего суда уже достиг совершеннолетия, что грозит ему заключением во «взрослой» тюрьме.
Мошенники, действовавшие по классической схеме, сначала позвонили Бебуришвили от имени одного из российских банков, а затем, получив доступ к его аккаунту на «Госуслугах», в течение девяти часов удерживали на связи, имитируя разговор с сотрудниками официальных органов. Они изолировали комика от окружающих и запугали его историями о необходимости предотвратить перевод средств на поддержку ВСУ.
Как пояснил юморист, деньги были конвертированы в биткоины и выведены на Украину в течение получаса после передачи. Несмотря на заведенное уголовное дело, вернуть похищенное практически невозможно. Бебуришвили признался, что, несмотря на последствия, испытывает жалость к задержанному курьеру.
