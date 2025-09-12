Отдавший пять миллионов рублей аферистам известный комик рассказал, как его обманули

Мошенники, действовавшие по классической схеме, сначала позвонили Бебуришвили от имени одного из российских банков, а затем, получив доступ к его аккаунту на «Госуслугах», в течение девяти часов удерживали на связи, имитируя разговор с сотрудниками официальных органов. Они изолировали комика от окружающих и запугали его историями о необходимости предотвратить перевод средств на поддержку ВСУ.