Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шестнадцатилетняя россиянка получила яйцом по голове и оказалась в больнице

В Санкт-Петербурге на проспекте Ударников произошел вопиющий случай хулиганства, повлекший серьезные последствия.

В Санкт-Петербурге на проспекте Ударников произошел вопиющий случай хулиганства, повлекший серьезные последствия. Шестнадцатилетняя девушка получила сотрясение мозга и была госпитализирована после того, как в нее с 8-го этажа бросили куриное яйцо, сообщает телеграм-канал 78.ru.

По словам пострадавшей, она стояла с подругами у общежития, когда почувствовала удар по голове. Девушка успела лишь сказать, что ей плохо, после чего потеряла сознание и упала на асфальт.

Придя в себя, она обнаружила, что окружающие пытаются помочь ей, обливая водой и прикладывая лед к голове. Медики прогнозируют, что лечение займет не менее недели, а в настоящее время у пострадавшей сохраняются тошнота, головные боли и сильная слабость.

Правоохранители оперативно отреагировали на инцидент. Силами Росгвардии были задержаны четыре молодых человека в возрасте от 15 до 20 лет. По предварительным данным, двое из них непосредственно участвовали в броске, находясь в гостях у друга, остальные задержанные к происшествию непричастны.

Ведется дальнейшее разбирательство.

Читайте материал «Отдавший пять миллионов рублей аферистам известный комик рассказал, как его обманули».

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.