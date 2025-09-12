Шестнадцатилетняя россиянка получила яйцом по голове и оказалась в больнице

В Санкт-Петербурге на проспекте Ударников произошел вопиющий случай хулиганства, повлекший серьезные последствия. Шестнадцатилетняя девушка получила сотрясение мозга и была госпитализирована после того, как в нее с 8-го этажа бросили куриное яйцо, сообщает телеграм-канал 78.ru.
По словам пострадавшей, она стояла с подругами у общежития, когда почувствовала удар по голове. Девушка успела лишь сказать, что ей плохо, после чего потеряла сознание и упала на асфальт.
Придя в себя, она обнаружила, что окружающие пытаются помочь ей, обливая водой и прикладывая лед к голове. Медики прогнозируют, что лечение займет не менее недели, а в настоящее время у пострадавшей сохраняются тошнота, головные боли и сильная слабость.
Правоохранители оперативно отреагировали на инцидент. Силами Росгвардии были задержаны четыре молодых человека в возрасте от 15 до 20 лет. По предварительным данным, двое из них непосредственно участвовали в броске, находясь в гостях у друга, остальные задержанные к происшествию непричастны.
Ведется дальнейшее разбирательство.
