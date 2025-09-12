Автобус наехал на 12-летнюю глухонемую девочку с самокатом в Северном Тушине

В столичном районе Северное Тушино автобус маршрута с396 наехал на 12-летнюю глухонемую девочку, которая переходила дорогу с самокатом на красный сигнал светофора. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщило Агентство «Москва» со ссылкой на осведомленный источник.
В момент аварии девочка была вместе со взрослыми. После ДТП ее передали бригаде скорой медицинской помощи, которая осмотрела пострадавшую. Прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия, передает агентство.
В тот же день в городе Михайловске на перекрестке Алексеевской и Георгиевской улиц в Ставропольском крае трое подростков на питбайках столкнулись с грузовиком-бетоносмесителем. Позднее стало известно, что один из несовершеннолетних водителей скончался в больнице.
29 августа в Свердловской области 66-летний водитель тяжелого внедорожника насмерть сбил девятилетнего мальчика на пешеходном переходе. В момент аварии ребенок выбежал на дорогу, возвращаясь с прогулки к матери, которая ждала его на противоположной стороне. В результате автомобилист с 47-летним стажем не успел среагировать на внезапное появление мальчика и затормозить.