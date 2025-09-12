Автобус наехал на 12-летнюю глухонемую девочку с самокатом в Северном Тушине

В тот же день в городе Михайловске на перекрестке Алексеевской и Георгиевской улиц в Ставропольском крае трое подростков на питбайках столкнулись с грузовиком-бетоносмесителем. Позднее стало известно, что один из несовершеннолетних водителей скончался в больнице.