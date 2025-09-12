Дочь участника СВО лишилась отцовских «похоронных» после звонка аферистов

Ранее сообщалось, что 50-летний заведующий отделением медицинского учреждения в Самарской области стал жертвой мошенников и перевел им около 11,5 млн рублей. Сначала мужчина отказался сообщать коды из SMS «представителям почты», но после звонка якобы от «правоохранителей», которые заявили о причастности его данных к финансированию ВСУ, начал выполнять их указания.