Дочь участника СВО лишилась отцовских «похоронных» после звонка аферистов

В Миассе Челябинской области 19-летняя девушка лишилась всех денег, полученных после гибели отца на СВО. Как рассказали в полиции региона, россиянка стала жертвой популярной мошеннической схемы с доставкой цветов.
Мошенник представился сотрудником «службы доставки» и попросил девушку назвать ему код из смс-сообщения, чтобы получить букет цветов. Затем ей позвонили снова и заявили, что некий гражданин иностранного государства получил возможность распоряжаться ее счетами.
Подставные «представители госструктур» по видеосвязи убедили напуганную девушку обналичить более 6 миллионов рублей и перевести их на «безопасный счет».
Россиянка выполнила требование мошенников, а после обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что 50-летний заведующий отделением медицинского учреждения в Самарской области стал жертвой мошенников и перевел им около 11,5 млн рублей. Сначала мужчина отказался сообщать коды из SMS «представителям почты», но после звонка якобы от «правоохранителей», которые заявили о причастности его данных к финансированию ВСУ, начал выполнять их указания.
