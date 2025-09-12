Похоронное бюро отправляло клиентам бетон вместо праха умерших

В США разразился чудовищный скандал вокруг похоронного бюро, владельцы которого, супруги Холлфорд, годами обманывали клиентов, пишет агентство Ассошиэтейд Пресс.
Вместо обещанной кремации супружеская чета попросту хранила тела умерших в несоответствующих условиях в ветхом здании, а родственникам отправляли емкости с обычным сухим бетоном, выдавая его за прах.
Мошенническая схема, действовавшая с 2019 по 2023 год, была раскрыта после проверки, в ходе которой в принадлежащем паре здании были обнаружены 191 разлагающееся тело. Некоторые из них находились там до четырех лет.
Холлфорды незаконно получили от правительства США около 130 тысяч долларов финансовой помощи, подделывая документы.
Супруги признали вину в мошенничестве, однако судья отклонил сделку о признании вины после эмоциональных показаний родственников жертв, рассказавших о перенесенных страданиях.
Помимо обвинений в мошенничестве, пара отдельно предстанет перед судом по 191 эпизоду ненадлежащего обращения с трупами.
