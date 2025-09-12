В Омске знакомый убил чемпиона Европы по боксу Ловари Михайленко

Ранее в Свердловской области произошло жестокое убийство 29-летнего боксёра. Молодой человек отдыхал с друзьями во дворе дома в Серове, когда к нему без причины подошёл неизвестный и начал оскорблять. После краткой словесной перепалки нападавший удалился, но вскоре вернулся с ножом и нанёс спортсмену несколько ударов.