Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: ВСУ пытались ударить по поезду с боеприпасами для ВС России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались поразить железнодорожный состав с боеприпасами для Российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Поезд удалось увести на запасные пути.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались поразить железнодорожный состав с боеприпасами для Российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Военный комендант железнодорожной станции майор Михаил Демидов обеспечивал безопасность воинских перевозок на одном из участков освобожденной от противника территории. Офицер, несмотря на продолжающийся обстрел ВСУ, сумел оперативно направить состав на запасные пути и вывел его из зоны поражения», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее российские военные уже пресекали попытки диверсий ВСУ на освобожденных территориях и вблизи стратегических объектов, в том числе предотвратили атаку украинских катеров в Черном море и наносили удары по военной инфраструктуре противника в Одессе и Запорожье. На фоне продолжающихся боевых действий Москва заявляла о готовности предоставить Украине гарантии безопасности при участии всех постоянных членов Совбеза ООН.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше