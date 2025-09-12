Ранее российские военные уже пресекали попытки диверсий ВСУ на освобожденных территориях и вблизи стратегических объектов, в том числе предотвратили атаку украинских катеров в Черном море и наносили удары по военной инфраструктуре противника в Одессе и Запорожье. На фоне продолжающихся боевых действий Москва заявляла о готовности предоставить Украине гарантии безопасности при участии всех постоянных членов Совбеза ООН.