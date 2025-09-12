Мать российской школьницы прикарманила собранные на выпускной деньги

Жительница Первоуральска Свердловской области присвоила себе деньги, собранные на выпускной в четвертом классе, и попала под суд. Ее признали виновной в мошенничестве и осудили на 6 месяцев ограничения свободы. Об этом рассказали в прокуратуре региона.
По данным следствия, осужденная, являющаяся законным представителем учащейся 4 класса средней общеобразовательной школы, воспользовалась сложившимися доверительными отношениями с родителями одноклассников дочери.
В мессенджере женщина разместила информацию о проведении мероприятий в парке виртуальной реальности, об изготовлении выпускных альбомов и о приобретении лент «Выпускник», призвав желающих передать ей деньги для организации праздника и покупки необходимых вещей.
Однако на самом деле россиянка просто хотела присвоить перечисленные другими родителями средства себе. Ущерб, который был причинен потерпевшим, оценивается в сумму около 100 тысяч рублей.
Сообщается, что подсудимая свою вину признала полностью.
