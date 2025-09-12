Мать российской школьницы прикарманила собранные на выпускной деньги

Жительница Первоуральска Свердловской области присвоила себе деньги, собранные на выпускной в четвертом классе, и попала под суд. Ее признали виновной в мошенничестве и осудили на 6 месяцев ограничения свободы. Об этом рассказали в прокуратуре региона.