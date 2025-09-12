Ричмонд
Губернатор Чибис: в районе вокзала Мурманска заметили БПЛА

В районе железнодорожного вокзала Мурманска зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Сведения о разрешениях на полеты этих БПЛА в мэрии и ЕДДС отсутствуют. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Беспилотники гражданского типа зафиксировали в небе над Мурманском.

В районе железнодорожного вокзала Мурманска зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Сведения о разрешениях на полеты этих БПЛА в мэрии и ЕДДС отсутствуют. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Все аппараты — мультикоптеры, по внешнему виду — гражданские. Просим сохранять спокойствие и временно воздержаться от нахождения вблизи вокзала. Оперативные службы работают на месте», — уточнил губернатор.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия столкнулась с атаками дронов, на подлете к Москве сбиваются украинские БПЛА: что известно.

Ранее аналогичные случаи фиксировались в других регионах, где местные власти призывали граждан воздерживаться от съемки и публикации информации о беспилотниках из соображений безопасности. В частности, в администрации Перми подчеркнули: полеты БПЛА допускаются только при наличии специальных разрешений. Нарушение установленных правил влечет административную ответственность согласно российскому законодательству.

