Губернатор Чибис: в районе вокзала Мурманска заметили БПЛА

Беспилотники гражданского типа зафиксировали в небе над Мурманском.
В районе железнодорожного вокзала Мурманска зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Сведения о разрешениях на полеты этих БПЛА в мэрии и ЕДДС отсутствуют. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
«Все аппараты — мультикоптеры, по внешнему виду — гражданские. Просим сохранять спокойствие и временно воздержаться от нахождения вблизи вокзала. Оперативные службы работают на месте», — уточнил губернатор.
Ранее аналогичные случаи фиксировались в других регионах, где местные власти призывали граждан воздерживаться от съемки и публикации информации о беспилотниках из соображений безопасности. В частности, в администрации Перми подчеркнули: полеты БПЛА допускаются только при наличии специальных разрешений. Нарушение установленных правил влечет административную ответственность согласно российскому законодательству.