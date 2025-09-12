Ричмонд
Небензя: Польша обвинила Россию в инциденте с БПЛА без доказательств

Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Варшаву в поспешном возложении ответственности на Москву за инцидент с беспилотниками в Польше. Об этом он заявил 12 сентября на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает пресс-служба российского постпредства. По словам дипломата, польская сторона не представила никаких доказательств российской причастности, несмотря на публичные обвинения.

Небензя обозначил позицию России в ООН.

«Варшава признала, что дроны могли залететь с территории Украины. Одновременно она поспешила возложить вину на Россию без предъявления каких-либо доказательств. Считаем важным проанализировать реальные масштабы последствий инцидента и сравнить их с раздуваемым польскими и другими европейскими политиками ажиотажем», — заявил Небензя.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГлава МИД Польши заявил, что дроны в страну прилетели, в том числе, с Украины.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о сбитии в польском воздушном пространстве «представлявших опасность» дронов и назвал их российскими, однако не подкрепил свои слова фактами. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках. Временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш уточнил, что польские власти не предоставили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.

В Кремле информацию о возможных запросах на контакты от польского руководства не подтвердили. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Европейский союз и НАТО регулярно обвиняют Россию в провокациях без предоставления аргументов. Минобороны России отдельно отметило, что при ночной атаке 10 сентября по объектам ВПК Украины целей на территории Польши не планировалось. Ведомство выразило готовность к консультациям с польской стороной по факту возможного пересечения границы дронами.

