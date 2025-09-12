Экс-замглавы Минобороны РФ Иванову добавили новое обвинение, связанное с оружием

Тимур Иванов проходит обвиняемым по трем эпизодам получения взяток.
Бывшему заместителю главы Минобороны России Тимуру Иванову предъявили новое обвинение, в котором фигурирует оружие. Нарушения закона были выявлены в ходе следствия.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКто такой экс-замминистра обороны РФ Иванов, которого после приговора не обнаружили в СИЗО: биография.
«Иванову предъявили еще одно обвинение. При обыске у него найдена незарегистрированная копия револьвера Colt Военно-морского флота США образца 1851 года 44-го калибра. Также — обнаружены два охотничьих девятимиллиметровых карабина Makarov и “Тень”, переделанные в обрезы», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант».
Ранее Иванову предъявили окончательное обвинение по трем эпизодам получения взяток на общую сумму 1,3 млрд рублей. В июле Мосгорсуд признал виновными экс-замминистра обороны и его бывшего подчиненного Антона Филатова в хищении средств при приобретении паромов для Керченской переправы, а также в незаконном выводе денежных средств из банка «Интеркоммерц».
Установлено, что преступления были совершены в период, когда Иванов занимал пост главы АО «Оборонстрой», а Филатов руководил подконтрольной Минобороны компанией «Оборонлогистика». Общий ущерб по данному делу превысил 216 млн рублей. Суд приговорил бывшего заместителя министра обороны к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а Антона Филатова — к 12,5 года заключения. Оба осужденных свою вину не признали.