Экс-замглавы Минобороны РФ Иванову добавили новое обвинение, связанное с оружием

Установлено, что преступления были совершены в период, когда Иванов занимал пост главы АО «Оборонстрой», а Филатов руководил подконтрольной Минобороны компанией «Оборонлогистика». Общий ущерб по данному делу превысил 216 млн рублей. Суд приговорил бывшего заместителя министра обороны к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а Антона Филатова — к 12,5 года заключения. Оба осужденных свою вину не признали.