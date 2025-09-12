Премьер Малайзии Ибрагим: Путин и Трамп полетят на саммит АСЕАН

Путин и Трамп примут участие в саммите.
Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп примут участие в саммите ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в октябре в Куала-Лумпуре. Об этом рассказал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
«Путин и Трамп прибудут на саммит АСЕАН. Также ожидается приезд премьера Госсовета КНР Ли Цяна», — передает агентство Bernama со ссылкой на Ибрагима.
Ранее Путин уже принимал участие в международных саммитах, в том числе во встрече с лидерами Китая и Индии перед началом заседания ШОС в сентябре 2025 года. Тогда глава российского государства провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, где обсуждались вопросы региональной безопасности и экономического сотрудничества.