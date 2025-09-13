Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: над регионами России уничтожены БПЛА

В небе над Россией уничтожены три украинских беспилотника. Об этом 12 сентября сообщили представители Минобороны.

Беспилотники сбили в небе.

В небе над Россией уничтожены три украинских беспилотника. Об этом 12 сентября сообщили представители Минобороны.

«12 сентября с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что два БПЛА были сбиты над территорией Смоленской области, еще один в небе над Воронежской областью.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраина атаковала Белгородскую и Курскую области 13 самолетными БПЛА.

Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении двух украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и акваторией Черного моря. Тогда же ведомство отмечало, что за двое суток было сбито 117 украинских дронов и несколько управляемых авиационных бомб.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше