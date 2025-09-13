Минобороны: над регионами России уничтожены БПЛА

Беспилотники сбили в небе.
В небе над Россией уничтожены три украинских беспилотника. Об этом 12 сентября сообщили представители Минобороны.
«12 сентября с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что два БПЛА были сбиты над территорией Смоленской области, еще один в небе над Воронежской областью.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраина атаковала Белгородскую и Курскую области 13 самолетными БПЛА.
Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении двух украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и акваторией Черного моря. Тогда же ведомство отмечало, что за двое суток было сбито 117 украинских дронов и несколько управляемых авиационных бомб.