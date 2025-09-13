Родственники подозреваемого в убийстве Кирка голосовали за Трампа

Отец и дед подозреваемого в убийстве Кирка выражали свою политическую позицию, голосуя на выборах за Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Daily Mail, отмечая, что семья Тайлера Робинсона придерживается республиканских взглядов.
По информации Newsweek, отец Тайлер Робинсона является зарегистрированным избирателем от Республиканской партии и на протяжении 27 лет работал в управлении шерифа округа Вашингтон.
В настоящее время сам Робинсон находится под стражей в тюрьме штата Юта. Как сообщала газета Washington Post, ему готовятся предъявить обвинения по трём статьям, связанным с расследованием дела об убийстве.
Ранее президент США Дональд Трамп после задержания Робинсона заявил, что человек, ответственный за убийство Кирка, должен получить смертный приговор.