Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Непале распустили парламент после вотума недоверия правительству

Президент Непала Рам Чандра Паудел распустил Палату представителей страны по рекомендации нового премьер-министра Сушилы Карки. Об этом сообщила администрация президента в официальном заявлении.

Роспуск Палаты представителей вступает в силу с 23:00 пятницы.

Президент Непала Рам Чандра Паудел распустил Палату представителей страны по рекомендации нового премьер-министра Сушилы Карки. Об этом сообщила администрация президента в официальном заявлении.

«Президент Рам Чандра Паудел распустил Палату представителей по рекомендации новоназначенного премьер-министра Сушилы Карки. Премьер-министр Карки рекомендовал роспуск Палаты представителей в пятницу вечером, сразу после принятия присяги», — сообщает непальское издание Setopati.

Ранее главой временного правительства Непала впервые стала женщина — бывшая верховная судья Сушила Карки. Решение о ее назначении было принято на фоне продолжающихся протестов, которые начались после того, как власти 4 сентября заблокировали популярные соцсети и мессенджеры из-за требований регистрации платформ.

В результате беспорядков пострадали сотни человек и были эвакуированы члены правительства. А прежний премьер-министр Шарма Оли был отправлен в отставку.

Узнать больше по теме
Непал: горная страна, в которой вспыхнули протесты
Страна, затерянная в Гималаях, давно притягивает внимание путешественников и исследователей. Непал известен своей историей, культурным наследием и природными контрастами. В этой статье мы подробно рассмотрим, где находится Непал, кому он принадлежит, какие природные и культурные особенности отличают эту страну.
Читать дальше