Учителя художественной школы в Москве приговорили к тюрьме за совращении учениц

В апреле мать 12-летней фигуристки обвинила тренера Константина Медовикова в домогательствах по отношению к ее дочери. Он якобы целовал девочку в губы, лез ей под майку и трогал за грудь. Обвинения поддержала мать еще одной юной спортсменки. При этом в защиту тренера выступили родители еще 30 его подопечных. Подробности скандала — в материале «Вечерней Москвы».