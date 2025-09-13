Учителя художественной школы в Москве приговорили к тюрьме за совращении учениц

Замоскворецкий районный суд приговорил преподавателя из «Московской центральной художественной школы» при Российской академии художеств к 11 годам тюрьмы за совращение учениц. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил Telegram-канал Baza.
Также осужденному будет запрещено преподавать в школах в течение 15 лет. Всего на 69-летнего учителя поступило более 15 жалоб от родителей учениц, которые подозревали его в развратных действиях.
— Прокуратура заявила, что развратные действия в отношении пострадавших — двух несовершеннолетних девушек — длились годами: с 2009 по 2018 год. Когда девочки достигали пубертата, учитель начинал добиваться от них секса, — сказано в публикации.
Уголовное дело против мужчины возбудили в 2021 году, но тогда он покинул страну и обосновался на Кипре. В 2023 педагог был задержан в Азербайджане и доставлен в Россию.
